الإمارات تشارك في معرض الصين للمشاريع الصغيرة أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ 15 من المعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعقد بمدينة جوانزو عاصمة مقاطعة غوانغدونغ الصينية خلال الفترة من 10 حتى 13 أكتوبر 2018، وذلك من خلال وفد تجاري موسع ينظمه مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ذراعه التنفيذي البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد.

يضم الوفد نخبة من ممثلي جهات اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، وأكثر من 75 من رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

ويعد المعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه حكومة مقاطعة غوانغدونغ ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أحد أكبر المنصات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، حيث يشارك به سنوياً نحو 3500 عارض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصين وخارجها، فيما بلغ إجمالي عدد زوار المعرض أكثر من 322 ألف زائر. ويستضيف الحدث في نسخته للعام الجاري دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الشريك في المعرض.

التنويع الاقتصادي

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع ريادة الأعمال يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، لما له من دور حيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي، والتحول نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

مشيراً إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ العديد من الخطوات المدروسة لخلق بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة لنمو المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الأعمال الوطنية والارتقاء بقدراتها التنافسية.

وتعد المشاركة في معارض إقليمية ودولية معنية بهذا القطاع الحيوي عاملاً مهماً يدعم جهود الدولة في تطوير قدرات وممكنات رواد الأعمال الوطنيين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية وعقد شراكات تجارية مثمرة، والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب.

وأوضح المنصوري أن المعرض الصيني الدولي للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بتطوير ريادة الأعمال، وهو ما يعكسه مستوى المشاركة الدولية وحجم العقود والمشاريع التي يتم تسهيلها وإتمامها من خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية على هامش الحدث، مشيراً إلى أن مشاركة وفد الدولة العام الجاري تكتسب أهمية خاصة في ظل استضافة المعرض لدولة الإمارات كونها الدولة الشريك.

75 منصة

ومن جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن المشاركة في معرض الصين الدولي تمثل فرصة مثالية لتقديم الشركات والمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الصيني، وعرض منتجاتهم وخدماتهم على صعيد دولي خلال هذا الحدث الذي يعد الأضخم من نوعه.

وتابع العفيفي أن البرنامج سيدعم مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعرض، حيث تم تخصيص 75 منصة لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجناح الدولة.