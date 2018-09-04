21 نشاطاً اقتصادياً غير نفطي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات 21 نشاطاً، وذلك وفقاً لأحدث التصنيفات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في خطوة تعكس حجم التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة بعدما أصبح من أكثر النماذج نجاحاً على صعيد تنويع مصادر الدخل حسب شهادات المؤسسات العالمية المتخصصة.

تأتي التصنيفات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في إطار عملها ضمـن منظومـة العمـل الحكومـي المتكامـل فـي الدولــة، التي تضــع نصــب أعينهــا الإسهام فـي تعزيـز مكانـة الإمارات عبـر تطويـر الاقتصاد الوطني ليحتـل المكانة التــي يستحقها علــى الخارطة الاقتصادية العالمية.

وجاء إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية منسجماً مع رؤية الإمارات 2021 التي جرى إطلاقها خلال العام 2010، وتهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس فقد تم تقسيم عناصرها إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي، ومن ضمنها بلوغ الهدف المتمثل في اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة.