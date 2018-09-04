«أديا» ثالث أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً والأول عربياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية إلى نحو 1.2 تريليون دولار في نهاية أغسطس الماضي، وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الصناديق حول العالم، والمرتبة الأولى عربياً بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار، فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى عالمياً بأصول 1058.05 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صدر، أمس، على الموقع الإلكتروني لمعهد صناديق الثروة السيادية، كشف عن تصدر الصين المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي أصول 941.4 مليار دولار، فيما جاءت «هيئة الاستثمار الكويتية» في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بأصول 592 مليار دولار.

وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 15 عالمياً بأصول 125 مليار دولار، فيما حل «مجلس أبوظبي للاستثمار» في المرتبة الـ 16 بأصول 123 مليار دولار و«هيئة الإمارات للاستثمار» في المركز 28 بأصول 34 مليار دولار، ثم صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان بأصول 18 مليار دولار، يتبعهما شركة «ممتلكات القابضة» البحرينية بأصول 10.6 مليارات دولار.