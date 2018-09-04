«اتصالات ديجيتال» و«مسار سوليوشنز» يوفران الخدمات السحابية

المصدر: دبي- وام

أعلنت وحدة «اتصالات ديجيتال» التابعة لمجموعة «اتصالات» أمس عن توقيع اتفاقية مع شركة «مسار سوليوشنز» المختصة بتوفير حلول النّقل، وذلك بغرض توفير خدمات التخزين السحابية «OneCloud» الآمنة والموثوقة.

وتمكّن خدمة «OneCloud» الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الحوسبة السحابية المبتكرة حسب الطلب، بما يشمل الخدمات المدارة بالكامل للبنى التحتية، وخدمات الحماية الرقمية، وتوفير النسخ الاحتياطية للملفات، علاوة على إدارة التطبيقات المختلفة، وخدمات استرداد البيانات عند حدوث أي طارئ.

وقال فاهم محمد الشحي، المدير التنفيذي لشركة مسار سوليوشنز ــ التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ــ إن خدمات الحوسبة السحابية من «اتصالات» ستوفر مزايا كبيرة لـ«مسار سوليوشنز» على المدى الطويل من خلال مساعدتها على خفض نفقات التشغيل والمحافظة على مركزها التنافسي، علاوة على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تقدمها «اتصالات» لتحسين الكفاءة التشغيلية لدى «مسار» وتقديم خدمات تمتاز بالشفافية والمرونة«.

وقال ميغيل فيلالونغا، نائب الرئيس لمركز البيانات والخدمات السحابية بـ«اتصالات ديجيتال» إنه وفي ظل ما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التطور الرقمي، تسعى «اتصالات» إلى توفير خدمات سحابية شاملة ومبتكرة، تمكَن شركاءها وعملاءها مثل شركة «مسار» من الاستفادة من الخدمات الموثوقة والآمنة استناداً إلى القدرات الرقمية التي تمتلكها.