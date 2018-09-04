غرفة الشارقة تنظّم ندوة عن «جائزة التميز الاقتصادي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تعريفية حول «جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي» في مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، شارك فيها أكثر من 25 منشأة خاصة تعمل في الشارقة والمناطق الحرة التابعة لها وعدد من رواد الأعمال والعدد من ممثلي القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.

وحثّت أمانة الجائزة خلال الندوة التي عقدت مؤخراً القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال في الإمارة على المشاركة في دورة الجائزة الجديدة لعام 2018، والمبادرة إلى التسجيل في مختلف فئاتها قبل نهاية سبتمبر الجاري.

ودعت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، مجتمعي الأعمال المحلي والخليجي إلى انتهاز المهلة المتبقية للتسجيل في الجائزة، للاستفادة من الدورات والبرامج التوعوية الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ومساعدة المؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات في القطاع الخاص سواء الإماراتي أو الخليجي.

واستعرضت الهاجري خلال الندوة أهمية الجائزة التي تعتمد نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) والذي يُعتبر إطاراً إدارياً شاملاً تستخدمه أكثر من 30 ألف شركة كبرى في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت الهاجري عن شكرها لإدارة مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط على تعاونه على تنظيم هذه الفعالية التي تعود ملكيتها إلى مستثمرين ورجال أعمال من الجالية الهندية على المشاركة في الجائزة.