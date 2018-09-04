كازاخستان تسعى لتطوير التعاون الاقتصادي مع الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تسعى كازاخستان إلى عقد شراكة اقتصادية مع دولة الإمارات، وفيما يتعلق بهذا الشأن فقد أعرب إيليا أورازاكوف، رئيس المكتب التمثيلي لوكالة ترويج الاستثمار لجمهورية كـازاخستان «كـازاخستان للاستثمار»، خلال الاجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام لدولة الإمارات، أن الدولتين من الناحية التاريخية، تتمتعان بعلاقات استراتيجية للغاية. إلا أن هذا التعاون والاستثمار قد يلعبان دوراً أكبر بكثيـر. ووفقاً للخبراء من كلا البلدين، فإن التعاون الاقتصادي من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات على الأقل.

ووفقاً للبيانات الخاصة لعام 2017، فقد بلغ معدل توارد السلع بين البلدين 680 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع الكازاخستانية طوال هذا الوقت حوالي 4 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في البلاد خلال العشر سنوات الماضية 270 مليار دولار، أي ما يعادل 63% من جميع الاستثمارات في آسيا الوسطى.

وأشار أورازاكوف: لا يوجد اليوم أي شكوك حول النجاح الباهر الذي سيحصده التعاون بين كازاخستان والإمارات ، فالإمارات لديها أحدث التقنيات والإدارة الممتازة والخبرات الدولية. وعلى صعيد كازاخستان فهي مستعدة لتقديمها إلى قاعدة الموارد الأكثر ثراءً، وظروف معالجة الجودة، والدعم الكامل للدولة.