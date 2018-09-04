«اقتصادية أبوظبي» تسجل 2671 رخصة في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2671 رخصة بزيادة نسبتها 21 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، التي بلغت 2205 رخص جديدة.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الثاني 2018 لحركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، الذي يرصد حركات تراخيص الأنشطة الاقتصادية، الإصدار الجديد والتجديد والتعديل والتصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم، وغيرها من حركات المعاملات لمختلف أنواع التراخيص الاقتصادية الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.

وأفاد التقرير بهذا الشأن أن إجمالي عدد التراخيص من نوع تجاري الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.527 رخصة مقابل 2.026 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 24.7 % .

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ الخطط التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.