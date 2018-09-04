«سييد» تطلق أول برنامج للتأجير قصير المدى في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «سييد» عن عقد شراكة مع «سبيس ناو» الأسترالية لإطلاق أول برنامج للتأجير قصير المدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع استعدادات دبي لاستقبال معرض إكسبو 2020 والذي يعد من أكبر الفعاليات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، مالك مجموعة «سييد»: تمثل منصة سبيس ناو موقعاً إلكترونياً مبتكراً يسمح للمشاركين فيه بتفعيل المساحات العقارية والمكتبية التي يمتلكونها، والتي لا يتم استغلالها بالشكل الكافي من قبلهم، بما يتيح لهم جني المال من ورائها بدلاً من عدم الاستفادة منها، سواء كانت هذه المساحة مكتبية أو منزلية يمكن استعمالها شخصياً أو تجارياً.