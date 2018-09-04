«ديزاينز غروب» تستهدف زيادة نموها في الدولة

المصدر: دبي- البيان

تعتزم ديزاينز غروب السعودية، الشركة المتخصصة في مجال تقديم الحلول الفندقية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات البناء والإدارة، المشاركة في معرض الفنادق المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي للفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف استعراض مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات.

وقال المهندس محمد النادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديزاينز جروب: «يشهد الطلب على التصاميم الداخلية للفنادق وغيرها من المنتجات نمواً متزايداً في الإمارات العربية المتحدة، وذلك إثر مشاريع التطوير والتحديث الفندقي الجديدة، وتتمتع ديزاينز جروب بمكانة راسخة تؤهلها للاستفادة من هذا الازدهار الحاصل في الأسواق.