خبراء النفط يبحثون في عُمان مستقبل الطاقة

المصدر: مسقط - البيان

افتتح الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عُمان، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، نسخة العام 2018 من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي التي يحتضها مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وحضرها الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول «مبادلة».

ويجتمع على مدار 3 أيام أكثر من 3000 مشاركٍ من أبرز خبراء ورواد ومتخصصي القطاع من جميع أنحاء العالم للتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى ودراسة تحول سلسة قيمة النفط الثقيل ومستقبل الطاقة في العالم.

تحدي

وقال الرمحي إن أداء السلطنة لم يتباطأ خلال فترة انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2018. وقد كان التحدي القائم في هذه الفترة هو انخفاض مستوى الاستثمار، خاصة في مجال الاستكشاف، لكننا تجاوزنا هذه التحديات بفضل الخطط الاستباقية التي قمنا بوضعها والدعم المثمر من قبل الحكومة والشركاء وشركات النفط والغاز التي تعمل بالسلطنة.

وقام وزراء النفط والغاز برفقة وفدٍ من منظمي المؤتمر بزيارة المعرض المصاحب، الذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء المقبل. ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام شركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية وموفري الخدمات التقنيات لاستعراض ما يقدمونه من خدماتٍ ومنتجاتٍ وتقنياتٍ في قطاع النفط الثقيل.