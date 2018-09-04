«إعمار» تطلق «فيستا مارينا» على الخليج

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أطلقت «إعمار العقارية» مشروعها الجديد «فيستا مارينا» على شواطئ الخليج العربي في إطار المشروع الأم «إعمار بيتشفرونت»، الذي يعد مجمّعاً سكنياً حصرياً داخل المركز البحري الجديد في «دبي هاربور».

ويعد البرج السكني الجديد ثاني مشروع تطلقه الشركة في أسبوع واحد، إذ أطلقت قبل يومين مبيعات برج «جراندي» السكني، ويتألف من 78 طابقاً، كلها تطل على «نافورة دبي» و«برج خليفة».

وأضاف متعاملون أن «فيستا مارينا» هو أحد الأبراج الـ 27 التي تعتزم الشركة تطويرها في المجمع السكني الجديد، وهو ثالث مشروع تطلقه إعمار في تلك المنطقة بعد مشروعي «بيتش فيستا»، وهو وجهة سكنية فاخرة، و«سنرايز بي» ويتكون من برجين توأمين يضم كل منهما 26 طابقاً.

وبحسب المتعاملين فإن أسعار الوحدات السكنية في «فيستا مارينا» تبدأ من 1.2 مليون درهم، على أن يتسلم الملاك عقاراتهم في نهاية 2021. ويتميز موقع البرج الجديد بوقوعه في مدخل «إعمار بيتشفرونت» وأقرب إلى مرسى دبي.