«وصل» تطلق علامة «هامبتون باي هيلتون» بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي و«هامبتون باي هيلتون» علامة الفنادق المرموقة عالمياً والمعروفة بالتزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة التابعة لشركة «هيلتون»، أمس، عن افتتاح «هامبتون باي هيلتون مطار دبي» ليصبح بذلك أول فنادق العلامة في الشرق الأوسط.

ويُعتبر الفندق العصري المؤلف من 420 غرفة أكبر فنادق علامة «هامبتون باي هيلتون» حتى اليوم على مستوى العالم، ويقع على بعد بضع كيلومترات من مطار دبي الدولي والمنطقة الحرة بمطار دبي. وسيوفر الفندق أفضل خدمات ومرافق الراحة التي تتخطى توقعات الضيوف والتي تنفرد بها العلامة للمرة الأولى في المنطق.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»: «يُعتبر افتتاح فندق «هامبتون باي هيلتون مطار دبي» الجديد بمثابة شهادة على شراكتنا المستمرة مع «هيلتون» وإضافة قيّمة إلى محفظتنا الحالية من مشاريع الضيافة في دبي والتي ستساهم في تعزيز تنوع مشهد الضيافة في المدينة بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي لزيادة العروض ذات الأسعار المقبولة للعملاء».

وبدوره، قال رودي جيكرسباشر، رئيس فنادق هيلتون العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «بات تنويع عروض الضيافة أولوية رئيسية لقطاع السياحة والسفر لمواكبة رؤية دبي الرامية إلى استقبال 20 مليون سائح سنوياً في الإمارة بحلول عام 2020. لا سيما وأن المسافرين يبحثون بصورة متزايدة عن عروض ضيافة بأسعار معقولة دون المساومة على الجودة».

وتتولى نايلة شودري إدارة «هامبتون باي هيلتون مطار دبي» لتكون أول مديرة عامة تعينها «هيلتون» في منطقة الخليج العربي، مما يدل على التزام «هيلتون» بتنويع قيادتها ودعم التطوير المهني للنساء في قطاع الضيافة.