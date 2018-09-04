موانئ أبوظبي تطلق وحدات للصناعات الخفيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت موانئ أبوظبي مستودعات المناطق الحرة ووحدات الصناعات الخفيفة بمدينة خليفة الصناعية، وذلك استجابة لاحتياجات الشركات العاملة في مجال التوزيع والتصنيع والشحن والخدمات اللوجستية.

وتوجد مستودعات المناطق الحرة الجديدة بمدينة خليفة الصناعية للوجستيات وبجوار ميناء خليفة، حيث تلبي احتياجات الشركات العامة بمجال التصدير والخدمات اللوجستية ومناولة الشحنات والموزعين. في المقابل تخدم وحدات الصناعات الخفيفة المجهزة مسبقاً وعالية المرونة مختلف احتياجات شركات التصنيع الخفيفة وورش العمل. وسوف تتوفر الوحدات المقرر إكمالها في أكتوبر المقبل، حيث يمكن للشركات حجزها مسبقاً للاستفادة من الحوافز الخاصة والأسعار التنافسية في حال التعاقد عليها في وقت مبكر.

وتشغل مستودعات المناطق الحرة بمدينة خليفة الصناعية مساحة تصل إلى 17 ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية وتتيح مساحات مرنة تتراوح ما بين 380 و761 متراً مربعاً، وتتميز بكونها مجهزة بمكيفات الهواء وأماكن تخزين مبردة بتكاليف معتدلة للخدمات الأساسية.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن مدينة خليفة الصناعية للوجستيات تمثل واحدة من أهم المراكز الصناعية واللوجستية التي تلبي احتياجات الشركات لمستودعات بمعايير عالمية.