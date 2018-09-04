«إم. أي. كي» تفتتح مركزاً لخدمات الصيانة والدعم الفني في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «إم. أي. كي» الشرق الأوسط ذ.م.م. والتي تأسست عام 2017، مركزاً متطوراً لخدمات الصيانة والدعم الفني في إمارة الفجيرة؛ بهدف خدمة شريحة أكبر من عملائها وترسيخ وجودها في دولة الإمارات. وقد تم تسجيل الشركة رسمياً في دائرة موانئ الشارقة في المنطقة الحرة بالحمرية وميناء خالد وميناء خور فكان، وبدأت الشركة بتقديم خدماتها في تلك الموانئ.

وأوضح آلان نايسبي، المدير التنفيذي لشركة «إم. أي. كي» الشرق الأوسط و «إم. أي. كي» آسيا: لقد أجرينا بنجاح عملية حصر لعملائنا، لنجد أن عدداً كبيراً من السفن التي تستخدم محركات إم. أي. كي تتواجد في الفجيرة خلال السنوات السابقة؛ لذلك، أردنا أن نكون أقرب إليهم من أجل ضمان تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة وفاعلية واستجابة سريعة لمساعدتهم على مدار الساعة.