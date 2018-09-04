أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي في يناير

المصدر: ابوظبي - البيان

تنطلق أعمال الدورة السنوية الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي يومي 12 - 13 يناير 2019 قبيل انعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

تُعقد الدورة الثالثة للمنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وينظم المجلس الأطلسي المنتدى بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة للاستثمار، حيث سيكون جزءاً من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة: «يتناول المنتدى أهمية مصادر الطاقة بجميع أشكالها، سواء النووية أو النفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة. كما يكتسب طابعاً جوهرياً من حيث التنوع في قائمة المتحدثين والقضايا التي سيتناولونها».