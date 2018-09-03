تجوال دولي جوي من «اتصالات» بلا رسوم إضافية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أعلنت «اتصالات» أمس عن توفير خدمة الاتصال على متن الطائرة لمشتركي باقات التجوال الدولي من قطاع الأعمال دون أي رسوم إضافية، وذلك عبر جميع خطوط الطيران التي توفّر خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية أثناء الرحلات الجوية.

حيث بات بإمكان المسافرين من مشتركي باقات «اتصالات» للتجوال الدولي لقطاع للأعمال استخدام هواتفهم المحمولة لإجراء المكالمات واستخدام بيانات الانترنت أثناء الرحلات الجوية عبر شبكتي (Aeromobile) و(SITAOnAir)، مما يعني إتاحة خيارات أوسع لمشتركي «اتصالات» من قطاع الاعمال للتواصل أثناء سفرهم عبر خطوط الطيران. وتغطي شبكة «اتصالات» للتجوال الدولي 190 وجهة على شبكات المشغلين المفضلين.