86 % من الشركات بالدولة تخطط لتعيين موظفين جدد العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

لا تزال الإمارات تعد سوقاً مزدهراً وتنافسياً، حيث يسعى العديد من الكفاءات فيها باستمرار إلى تحقيق المزيد من الإنجازات. ويشير مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى تحسّن توقعات التوظيف في الدولة، حيث يخطط ثلاثة من كل أربعة (78%) أصحاب عمل في الإمارات إلى تعيين المزيد من الكفاءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما يخطط 86% منهم لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

وصرّح أكثر من سبعة من كل 10 موظفين (71%) أن شركتهم قد قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية، فيما قالت نسبة 56% بأن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط أكثر من ستة من كل 10 أصحاب عمل لملء ما يصل إلى 10 مناصب مختلفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستقوم الشركات الباقية بملء 11 إلى 20 شاغراً (6%)، و21 إلى 50 شاغراً (8%)، وأكثر من 51 وظيفة (12%).

أدوات لازمة

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «نحن في بيت.كوم نسعى باستمرار لتزويد الباحثين عن العمل بالأدوات اللازمة للنجاح في سوق العمل الحالي الذي يشهد تنافساً شديداً، حيث يهتم جميع المهنيين بمسألة توافر الوظائف ومتطلبات الشركات في جميع أنحاء المنطقة والقطاعات المختلفة. وتشير نتائج استبياننا الأخير إلى أن فرص العمل ستزداد على الأرجح، وسيتوجه العديد من الشركات لتوظيف جيل الشباب الذين يبحثون عن وظائف في المستويات المبتدئة. وكي يتمكن الباحثون عن عمل الشباب من تعزيز كفاءاتهم، ينبغي عليهم التركيز على تحسين مهاراتهم في التواصل والقيادة».

ومن جانبها، قالت كيري ماكلارين، المديرة الإدارية لخدمات البيانات في يوجوف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من الرائع أن نجد تحسّناً في عمليات التوظيف في المنطقة، فتوقعات التوظيف هي مؤشر على الرفاهية الاقتصادية للمنطقة وعلى سوق العمل الذي يشهد تنافساً متزايداً، ما يعني توافر المزيد من فرص العمل».

وبشكل عام، سجّل مؤشر التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بمقدار 12 نقطة، مشيراً إلى تحسّن عمليات التوظيف مقارنة بالعام الماضي.

توقعات التوظيف

تبدو التوقعات إيجابية بالنسبة للباحثين عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يخطط ثلاثة من كل أربعة (73%) أصحاب العمل لتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما ينوي عدد أكبر من أصحاب العمل (78%) في الإمارات التوظيف خلال الفترة نفسها. وبشكل عام، لا تزال توقعات التوظيف في القطاعات جيدة، حيث تخطط 76% من الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة لتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفيما يتعلق بتوقعات التوظيف بحسب مجالات العمل، برزت مجالات السيارات (84%) والتطوير العقاري/‏البناء (81%) كونها أكثر المجالات التي تنوي تعيين موظفين جدد على المدى القصير.

وبالنسبة للعام المقبل، لا تزال توقعات التوظيف إيجابية، حيث صرّح نحو تسعة من كل 10 (88%) مشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم يخططون للتوظيف في القطاع الخاص، في حين قال 84% بأنهم ينوون التوظيف في القطاع العام.

ومن المثير للانتباه أن توقعات التوظيف تعد في العديد من المجالات إيجابية للغاية خلال العام المقبل، حيث برزت مجالات التطوير العقاري/‏البناء (97%) والخدمات المنزلية (94%) كونها أكثر المجالات التي ستقوم بتعيين موظفين جدد.

الأدوار الوظيفية

ستقوم غالبية الشركات في الإمارات بتعيين موظفين جدد في المستويات المبتدئة والمتوسطة، حيث كان الطلب الأكبر على التنفيذيين المبتدئين (44%)، يليهم المديرون (35%)، وكبار التنفيذيين (33%)، والمنسقون (33%).

وبرزت وظائف المدير التنفيذي للمبيعات (30%) ومحاسب (29%) ومدير مشاريع (23%) من بين أكثر الأدوار الوظيفية التي يبحث عنها المجيبون في الإمارات بشكل عام، يلي ذلك مدير مبيعات (22%) ومدير إداري (التسويق وإدارة المشاريع) (20%) ومحلل مالي (20%).

العقارات الأكثر جذباً

برز مجال العقارات والبناء (34%) كونه المجال الأكثر جذباً لأفضل الكفاءات في الدولة، يلي ذلك قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (32%) والبنوك والتمويل (30%) والهندسة والتصميم (26%) وتكنولوجيا المعلومات (24%) والاستشارات التجارية (23%) والاتصالات (21%).