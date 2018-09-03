مشاركة قياسية في ملتقى «ميت تشاينا» بأبوظبي اليوم

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شبكة «ئي تربو نيوز» الإخبارية الأميركية مشاركة قياسية في عدد شركات ووكلاء السياحة المشاركين في ملتقى «ميت تشاينا» في دورته السابعة التي ستبدأ اليوم وستستمر إلى الغد في مركز ياس للمؤتمرات بجزيرة ياس بأبوظبي.

وذكرت الشبكة في تقرير نشرته، أمس، أن 75 شركة سياحية على الأقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشارك في فعاليات الملتقى، إلى جانب 85 من كبريات الشركات السياحية في الصين.

وعزت «ئي تربو نيوز» توقعها إلى كون الصين الآن المصدر الأول لسوق السياحة في أبوظبي، حيث زار أكثر من 1.13 مليون سائح دولة الإمارات خلال العام الماضي، وتشير كافة التوقعات إلى تحطيم هذا الرقم خلال العام الجاري.

ويركز «ميت تشاينا» بصفة أساسية على استقطاب سوق السياحة الصينية، وتتولى تنظيمه شركتا «إن بي آي ميديا» في دبي و«ميني سبايدر» في العاصمة الصينية بكين، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة.