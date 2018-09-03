الإمارات تشارك في مؤتمر النفط الثقيل بسلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

تستضيف سلطنة عُمان، اليوم، مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي، بمشاركة الإمارات ومجموعة من أبرز خبراء ورواد القطاع، حيث يتم خلاله تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التطورات التقنية والابتكار في إعادة تشكيل مستقبل قطاع النفط.

يشهد المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية البارزة، بما في ذلك «إعادة التفكير بنموذج تشغيل الطاقة» برئاسة الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» للبترول، ولوكا بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف بشركة «إيني إس بي إيه»، وستيف كيلي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان.

وقال لوكا بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف بشركة إيني إس بي إيه: «لقد شكل انخفاض أسعار النفط خلال الثلاثة أعوام الماضية تحدياً وفرصة في الوقت ذاته بقطاع النفط. ومع الثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق حالياً، يجب البدء في التخطيط للمستقبل القريب من خلال التركيز على إيجاد قيمة وزيادة الاحتياطي والاستثمارات قصيرة الأمد».