526 ملياراً قيمة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تجاوزت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 526 مليار درهم، بنهاية أغسطس، تزامناً مع تسجيل المؤشر العام للسوق أرقاماً قياسية جعلته يرتفع بمعدل 13.4% منذ بداية العام الجاري.

وذكر بيان للسوق أنه مع نهاية جلسات أغسطس ارتفعت القيمة السوقية للشركات العامة المحلية المدرجة بالسوق إلى نحو 495 مليار درهم، مقارنة بـ461 ملياراً في بداية العام، بمعدل نمو بلغ 7.5%، كما تجاوزت قيمة الشركات الخاصة المدرجة حاجز الـ7 مليارات درهم، مقابل قيمة 2.8 مليار في بداية العام بنمو 145%. فيما بلغت القيمة السوقية للشركات العامة الأجنبية المدرجة في سوق أبوظبي 24 مليار درهم بنهاية جلسة 30 أغسطس، ليصل إجمالي القيمة السوقية للشركات العامة المحلية والأجنبية والشركات الخاصة المدرجة بالسوق إلى نحو 526 مليار درهم.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 271 مؤسسة، ليصل عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق إلى ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية وما يقارب 2000 مؤسسة محلية.