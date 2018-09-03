«إمباور» تنجز أعمال توسعة تبريد مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن انتهائها من إنجاز الأعمال التوسعية لزيادة القدرة الإنتاجية في محطة تبريد مركز دبي المالي العالمي، وفقاً للخطة الزمنية التي أقرتها الشركة في أبريل الماضي، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 62 ألف طن تبريد، لتكون واحدة من أكبر محطات تبريد المناطق في الشرق الأوسط.

وشملت الخطة التوسعية التي تقدر تكلفتها بـ 60 مليون درهم، إضافة 6 أجهزة تبريد، من طراز «إيكو وايز»Eco Wise من شركة تراين، بقدرة تبلغ كل منها 3150 طن تبريد، إلى جانب معدات أخرى، وتم تعزيز المشروع بمنتجات «إنجيرسول راند إيكو وايز»، التي تساعد في خفض التأثير على البيئة، ومزودة بغازات تبريد من الجيل الثاني، تتميز بانخفاض تأثيرها في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نحن ملتزمون بتقديم خدمات تبريد صديقة للبيئة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية، ورؤية الإمارات 2021 في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول 2021».

وأضاف بن شعفار: «إن الطلب المستمر على أنظمة تبريد المناطق بما فيها إنجازنا للأعمال التوسعية لمحطة تبريد مركز دبي المالي العالمي، يعكس مدى ثقة وإدراك الملاك ومطوري العقارات أهمية أنظمة تبريد المناطق، الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، فأصبحت نظم تبريد المناطق جزءاً أساسياً من التخطيط وتصميم المباني الحديثة في إمارة دبي»

ويشار إلى أن «إمباور» بدأت في عام 2004 بتزويد مبنيين بنظام تبريد المناطق، ووصل عدد المباني المزودة إلى 1000 مبنى مع نهاية العام الماضي، وبلغ عدد محطات التبريد 73 محطة. وأعلنت الشركة عن تزويدها لـ 40 مبنى جديداً منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 52 ألف طن تبريد. و أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من1.34 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي.