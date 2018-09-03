«دبي للسلع المتعددة» يستعرض أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

استعرض «مركز دبي للسلع المتعددة»، خلال إصدار التقرير الأول حول الاستدامة في إطار التزامه باتفاق الأمم المتحدة العالمي، أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وتناول التقرير منهج مركز دبي للسلع المتعددة وأداءه في التعامل مع التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأعماله خلال 2017. وبشكل أكثر تحديداً، يرصد التقرير التقدم المحرز ضمن أربع ركائز رئيسية هي: السوق، الكوادر البشرية، المجتمع، والبيئة.

كما تناول التقرير مساهمة المركز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة في سياق «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021». ومن خلال الالتزام بالمبادرات العالمية رفيعة المستوى مثل «اتفاق الأمم المتحدة العالمي»، يسعى المركز إلى تشجيع الشركات المسجلة لديه على إجراء تحول مماثل على مستوى نماذج أعمالها بما يصب في خدمة المجتمع ويلبي احتياجاته.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول للمركز: «نلتزم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17 والتي تنضوي تحت مظلة رؤية تهدف إلى التصدي لأبرز التحديات البيئية والسياسية والاقتصادية الملحة التي تواجه عالمنا اليوم».

من جانبه، قال محمود هشام البُرعي، رئيس الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات: «ننظر بإعجاب إلى التزام مركز دبي للسلع المتعددة الذي يضع الاستدامة في مقدمة استراتيجيته للنمو ويلعب دوراً فعالاً في الجهود العالمية الرامية لإحداث تحول اجتماعي إيجابي من خلال التنمية المستدامة، ونرحب بإطلاق المركز تقريره الأول للاستدامة في خطوة أولى مهمة في إطار التزامه بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة».