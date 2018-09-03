«إكسبو لايف» يدعو الطلاب لإطلاق أفكارهم المبدعة

المصدر: دبي - البيان

أطلق «إكسبو لايف» التابع لإكسبو 2020 دبي الدورة الثانية من برنامج الابتكار للجامعات، الذي يمنح طلاب الجامعات في دولة الإمارات فرصة للمشاركة في تشكيل المستقبل، من خلال تمكين الشباب من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تؤثر على المنطقة.

ويدعو برنامج الابتكار للجامعات الطلاب لتشكيل فرق وإطلاق العنان لأفكارهم المبدعة، والخروج بحلول مبتكرة أو نماذج أولية يمكن أن تفيد المجتمعات أو تسهم في الحفاظ على البيئة، أو كليهما معاً.

وستحصل فرق الطلاب التي تقدم أفكاراً ناجحة، على منحة تتراوح قيمتها بين 25000 و50000 درهم لكل فريق للمساعدة في نقل فكرتهم إلى المرحلة التالية. وسيتلقى الطلاب أيضاً الدعم المتمثل في التوجيه والإرشاد من إكسبو لايف لتعزيز البحث والتطوير لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، ومن ثم تأسيس نموذج أعمال قابل للاستمرار وتنمية فريقهم لتحقيق المزيد من النجاحات، وربما تأسيس شراكات مع جهات أخرى، كما قد تتاح للطلاب المستفيدين من المنح فرصة عرض مشاريعهم أمام ملايين الأشخاص في إكسبو 2020 دبي.

إيمانٌ راسخٌ

قال يوسف كايرز، نائب رئيس - إكسبو لايف، إكسبو 2020 دبي: «يوجه إكسبو لايف إيمانٌ راسخٌ بأن الابتكار من الجميع وإلى الجميع، وهذا ما تجسد خلال الدورة الأولى من برنامج الابتكار للجامعات، حيث طورت فرق طلابية من جميع أنحاء الإمارات مشاريع مبتكرة بحق، ونحن الآن في طور العمل معهم لمساعدتهم على إحراز التقدم بمشاريعهم».

وأضاف «نعمل انطلاقاً من شعار إكسبو 2020 دبي (تواصل العقول وصنع المستقبل)، ولهذا نركز على أهمية العمل المشترك ونطلب من الطلاب أن يتكاتفوا، بدعم من جامعاتهم. ولقد رأينا بالفعل كيف يمكن للطلاب أن يتعاونوا معاً بحماس لإحداث تأثير إيجابي، ونأمل من خلال الدورة الثانية في إعادة تحفيز الابتكار لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً بما يخص المجتمعات والبيئة».

طلبات

وكانت الدورة الأولى من برنامج الابتكار للجامعات قد أُطلقت في سبتمبر 2017، وتلقت طلبات من أكثر من 280 فريقاً ضمت أكثر من 1000 طالب من جميع أنحاء الدولة. وجرى تقديم منح لتسعة عشر فريقاً لدعم حلولهم المبدعة للتحديات التي تواجه المجتمع والبيئة، إضافة إلى الدعم من جامعاتهم وفريق إكسبو لايف وشركاء إكسبو 2020 دبي.

ومن الأفكار الناجحة في الدورة الأولى فكرة فريق «هيلو» من جامعة الإمارات للطيران، الذين قدموا مشروع «بروجيكت يو» الذي يسعى لتقديم الدعم للطلاب من خلال برامج توجيه وإرشاد تعاونية، ومشروع فريق «بولرز» من جامعة نيويورك أبوظبي لتطبيق «ويلز» الهاتفي الذي يتيح للمستخدمين مشاركة المركبات ووسائل التنقل المختلفة، ما يحدّ من زحام حركة السير ويقلل من التلوث.

الغواصة الذكية

وكان من بين الفرق الجامعية التي حصلت على الدعم أيضاً فريق «الغواصة الذكية»، من جامعة الإمارات، الذي قام بتصميم غواصة ذكية متعددة الوظائف يتم التحكم بها عن بعد للعمل في البيئة البحرية قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للغواصة جمع بيانات مثل مستويات حموضة الماء، والملوحة، ودرجة الحرارة وغيرها، ليستفيد منها عدد من الجهات في التعامل مع التحديات البيئية، مثل مراقبة الشعاب المرجانية وفحص التمديدات والأنابيب في قعر البحر، وقد جذب النموذج الأولي للفريق اهتمام العديد من الجهات الحكومية حتى الآن.

الحياة البحرية

وقالت سارة العامري، من فريق سمارت سبمارين: «تشهد الحياة البحرية على طول سواحل دولة الإمارات تغيراً كبيراً خلال العقود القليلة الماضية، كما تؤثر تنمية المناطق الحضرية في الساحل على الحياة البحرية. وقد مكنتنا المنحة، ضافة إلى الدعم الكبير من جامعتنا وإكسبو لايف، من تعزيز بنية الغواصة التقنية حتى نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول صحة الحياة البحرية».

إضافة إلى توفير التمويل والإرشاد للطلاب، يعمل البرنامج على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية وحاضنات الأعمال والمسرعات والموجهين، ما يساعد على تعظيم فرص المشاركين في النجاح لما بعد إكسبو 2020 دبي.

استقبال الأفكار

يتم استقبال الأفكار وطلبات المشاركة في الدورة الثانية من برنامج الابتكار للجامعات من اليوم حتى 15 أكتوبر 2018. ويتعين أن تتماشى المشاريع المقترحة مع واحد على الأقل من المواضيع الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

وستوجه الدعوة للفرق المرشحة لحضور ورشة عمل، حيث يمكنهم عرض مشاريعهم على لجنة من الخبراء، وتلقي النصائح التي تساعدهم في الاستعداد للمرحلة النهائية المقامة أواخر نوفمبر 2018.