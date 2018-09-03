«اقتصادية دبي» تبدأ حملة «يوم الالتزام التجاري»

المصدر: دبي - البيان

تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم تطبيق مبادرة «يوم الالتزام التجاري» الهادفة إلى توعية مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وترسيخ قواعد الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي دون فرض مخالفات أو غرامات مالية.

وسيقوم فريق العمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتوعية أصحاب المحلات والتجار بضرورة الالتزام، وإخطارهم بالمخالفات وسبل تجنبها في المستقبل. وتهدف اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى الحفاظ على مكانة المنشآت في السوق المحلي، وبالتالي دفع المنافذ التجارية إلى التطوير والتميز في تقديم الخدمات، الأمر الذي سيعزز استدامة الأعمال في إمارة دبي.

وستقوم مبادرة «يوم الالتزام التجاري» على ضمان نشر ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، عبر زيارة مختلف المنافذ التجارية بإمارة دبي، وتوعية مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تعريفهم بأبرز المخالفات وكيفية تجنبها بهدف ترسيخ قواعد واشتراطات اقتصادية دبي، وبالتالي رفع مستوى الالتزام التجاري.

وقال عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «تنطلق اقتصادية دبي بمبادرة يوم الالتزام التجاري في دورتها الثالثة لما تشهده من تجاوب وردود فعل إيجابية في تعزيز الثقة بين أصحاب المنشآت التجارية من القطاعين الخاص والحكومي، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بواقع الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد».

وأضاف الشحي: «أظهرت الدورات السابقة نتائج مرضية من قبل التجار الذي أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة من جهة، وحرص دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على رفع مستوى الوعي بين التجار، التي من شأنها كذلك منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، واستقطاب المزيد من التجار والراغبين في الوجود بالسوق المحلي، الأمر الذي يعزز تنافسية دبي على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأكد الشحي سعي اقتصادية دبي إلى بناء علاقة تكاملية في السوق المحلي وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس فرض الغرامات والمخالفات المالية، حيث إن تحفيز المنشآت التجارية على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها على مستوى دولة الإمارات يحقق التميز والجودة العالية في الخدمة المقدمة للعملاء، ويسهم في سعادة التجار وثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.