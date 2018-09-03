«الإمارات دبي الوطني ريت» تجري تغييرات في هيئة الفتوى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المحدودة «سي ئي آي سي» المحدودة، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن إجراء تغييرات على عضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بها، حيث عيّنت مجموعة أماني للاستثمارات، التي يقع مقرُّها الرئيس في دبي، كعضو بالهيئة. كما اتفقت الشركة مع أعضاء الهيئة الحاليين على إنهاء الارتباط بهم. ويسري هذا التغيير اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لهذا التغيير الذي أعلنت عنه الشركة، أمس، عبر إفصاح إلى «ناسداك دبي»، يضطلع أعضاء الهيئة بدور غير تنفيذي في هيكل الحوكمة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، ويتمتعون بالاستقلال عن الشركة.