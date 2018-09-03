اقتصادية الشارقة توقّع اتفاقية مع مركز سيف لخدمات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز سيف لخدمات الأعمال، تنص على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال» تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة، مثل: الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وتجديد الرخصة، وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني.

وقّع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة كل من سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسلطان فيصل مشعل العدوان، بصفته مالك الرخصة، كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي: الاتفاقية تأتي استكمالاً لخطط وجهود التيسير على المستثمرين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشكل أفضل، حيث تم تحويل جميع خدمات دائرة التنمية الاقتصادية بنسبة 100% إلى خدمات رقمية. وأشار سلطان فيصل مشعل العدوان، إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر.