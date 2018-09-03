المركزية للسيارات تطلق «تاورس» للمرة الأولى في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة المركزية للسيارات والمعدات عن إضافة علامة «تاورس» الأوروبية التي حازت إطاراتها على تقييمات عالية جداً على مستوى العالم، إلى مجموعة المنتجات وقطع غيار السيارات عالية الجودة التي توزعها في دولة الإمارات.

وقال إريك سفراتي، مدير التطوير التجاري في «تاورس» الشرق الأوسط: «نحن سعيدون بالتعاون مع الشركة المركزية للمعدات والسيارات لجلب إطارات «تاورس» العالمية المعروفة بأدائها المتميز وأسعارها المنافسة إلى سوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد صممت إطارات تاورس لتكون متاحة للجميع بقيمة معقولة تناسب الميزانيات المحدودة». وفرت شركة «تاورس» التي تتخذ من هنغاريا (المجر) مقراً لها، على مدار 100 عام، إطارات عالية الجودة وبأسعار معقولة في مختلف أنحاء العالم.