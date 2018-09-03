«دانة غاز» تتوقّع حكماً ضد شركة النفط الإيرانية الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

توقعت شركة «دانة غاز» صدور حكم بمقدار التعويض في القضية المرفوعة ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت في إفصاح على موقع سوق أبوظبي، أمس، أنها ليست طرفاً مباشراً في هذا النزاع، ولكن شركة نفط الهلال التابعة لها هي الطرف المباشر في العقد، وكانت قد بدأت إجراءات التحكيم الخاصة بتلك القضية في عام 2009، وتم صدور قرار المحكمة في شهر أغسطس من عام 2014 لصالحها.

وأكدت «دانة غاز»، أنها تنوي توزيع الأرباح بشكل «دوري» مستقبلاً، إلا أن التزامات الشركة التعاقدية الخاصة بالصكوك الجديدة تحدد مقدار الأرباح التي يمكن للشركة توزيعها بـ 5.5% من رأس المال. وأن مجلس إدارة الشركة سيقوم بتحديد مقدار التوزيعات التي ستقوم الشركة بتوزيعها مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء المالي والتشغيلي الذي يختلف من عام إلى آخر.