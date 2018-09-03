انخفاض الشكاوى ضد خدمات الاتصالات في الدولة 7.1%

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أمس بأن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مشتركين ضد خدمات «اتصالات» و«دو» خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 أغسطس الماضيين بلغ 17 ألفاً و560 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها من المستهلكين خلال الفترة المماثلة من العام السابق 18 ألفاً و910 شكاوى بانخفاض 1341 شكوى وبنسبة 7.1%.

وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق 95.04% من الشكاوى المقدمة ضد مؤسسة «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها مقابل إغلاق 100% لنفس الفترة من عام 2017، بينما تم إغلاق 94.05% من الشكاوى المقدمة ضد شركة «دو» بعد حلها مقابل إغلاق 100% خلال نفس الفترة من عام 2017. وأكد التقرير ارتفاع مستوى رضا المشتركين عن حلول الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» من 36.48% إلى 57.57%، كما ارتفعت نسبة رضا المشتركين عن حل الشكاوى لشركة «دو» من 38.8% إلى 61.01%.