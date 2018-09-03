«أرادَ» تنجز 60 % من إنشاءات مشروع «مساكن نَسمَة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «أرادَ» عن إنهاء 60% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروعها السكني المتكامل في قلب الشارقة «مساكن نَسمَة»، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لبدء تسليم الوحدات لمالكيها نهاية هذا العام.

كما تم وضع اللمسات الأخيرة على أول منزل مكتمل في المشروع، وهو عبارة عن فيلا شبه مستقلة، وقد تم فتحه أمام جمهور الراغبين في تملك بيت العمر في إحدى أبرز الوجهات العصرية المبتكرة في إمارة الشارقة.

ويقع المنزل المخصص للعرض في الركن الشمالي الشرقي من مساكن نَسمَة، قرب المقرّ المؤقت لمركز المبيعات ومنصة مخصصة لاستعراض جميع مرافق المشروع البالغ مساحته 5 ملايين قدم مربعة، حيث يفتح أبوابه من السبت إلى الخميس بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً أمام المهتمين والراغبين في شراء المنازل الحديثة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ، أن افتتاح المنزل المخصص للعرض يبرهن على مدى التزام أرادَ بوعودها من حيث تسليم المنازل لمالكيها في المواعيد المحددة، قائلاً: «إنني على ثقة بأن هذا سيمثل فرصة فريدة سيتمكن من خلالها الراغبون في تملّك وحدات سكنية استثنائية من إلقاء نظرة فاحصة تعكس نمط الحياة العصرية المبتكرة التي تجسّدها مساكن نَسمَة».

كما واصلت أرادَ منجزاتها المتسارعة في المرحلة الثانية من مساكن نَسمَة، حيث تم إنهاء 20% من الأعمال الإنشائية فيها، الأمر الذي يشير إلى مدى التزام الشركة بالوفاء بوعودها لعملائها وترجمة رؤيتها إلى واقع ملموس على الأرض.