884 ملياراً إيرادات «الإمارات» في 3 عقود

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ حجم الإيرادات المجمعة لطيران الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 884 مليار درهم بمعدل نمو تراكمي يصل إلى نحو 18.53% حيث وصلت الإيرادات مع نهاية السنة المالية الماضية الى نحو 92.322 مليار درهم مقارنة مع 698 مليون درهم إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية 1989 –1990.

وقدمت مجموعة طيران الإمارات لحكومة دبي أرباحاً بلغ مجموعها منذ انطلاقتها حتى اليوم 19.1 مليار درهم حيث تم إعادة ضخ هذه التوزيعات في الاقتصاد، ما ساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك مختلف مراحل توسعات مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وساهمت طيران الإمارات الذي يصل حجم أسطولها إلى 271 طائرة بدعم الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل مباشر أو غير مباشر حيث وصل عدد الموظفين إلى نحو 102.66 ألف موظف وتخدم الناقلة نحو من 150 محطة في 79 دولة ضمن قارات العالم الست في حين يصل معدل استلام الطائرات في الناقلة إلى طائرتين كل 5 أسابيع.

وعلى مدى ثلاثة عقود واصلت طيران الإمارات، تحقيق الأرباح والنجاح حتى في أصعب الظروف والتحديات الاقتصادية، بفضل قدرتها الفائقة على التكيف مع الأزمات والمتغيرات والأحداث العاصفة التي واجهت قطاع الطيران خاصة، والمنطقة عامة.