11.8 % مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات إلى 11.8% في نهاية العام 2017 مقارنة بـ 11.7% خلال العام 2016 و11.5% في العام 2015 وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

ويعكس النمو الذي سجله القطاع حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير الصناعات التحويلية خلال السنوات الخمس الماضية والتي باتت تعد أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية.

وتظهر القراءة الإحصائية لحركة مؤشر نشاط القطاع ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي إلى نحو 118 مليار درهم خلال عام 2017 بنمو نسبته 4.8% مقارنة بـ 114 ملياراً في 2016 ونحو 108.8 مليارات بنهاية 2015 و103 مليارات خلال 2014 و99 مليار درهم في 2013. ويعكس تواصل الصعود في نشاط القطاع نجاح الإمارات في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية.