«إيتيدا» تشارك للمرة 13 في معرض «جيتكس دبي »

المصدر: القاهرة - البيان

تشارك مصر، ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، للمرة الثالثة عشرة على التوالي في فعاليات الدورة 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2018، المقام بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعد أسبوع جيتكس للتكنولوجيا «جيتكس دبي»، المنعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، من أهم المحافل المتخصصة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وواحداً من أهم ثلاث فعاليات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، حيث يستقطب نحو 150 ألف زائر من أكثر من 150 دولة، ويشارك فيه أكثر من 4400 شركة من 97 دولة.

وأعلنت الهيئة عن تنظيمها الجناح الرسمي المصري، المقام على مساحة نحو 430 متراً، حيث يضم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدمت برغباتها في المشاركة في المعرض، الذي يشارك في فعالياته نحو 80% من أفضل العلامات التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل للشركات الناشئة التي ترغب في المشاركة في فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل - جيتكس فيوتشر ستارز»، المقام على هامش «جيتكس دبي»، ويعد من الأحداث والمؤتمرات الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال.