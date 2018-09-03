«إكسفورد بزنس غروب»: دور حيوي لموانئ أبوظبي في تنويع الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت منصة «غلوبال بلاتفورم» الإخبارية على الإنترنت - والتابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال «إكسفورد بزنس غروب» الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، حيث أجرت معه مقابلة خاصة تناولت فرص النمو الجديدة في قطاع الشحن الدولي وكيفية الاستفادة منها لخدمة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره.

وتناولت المقابلة مواضيع عديدة مثل الاستثمار الصيني في المنطقة، وأعمال التطوير التي تقوم بها موانئ أبوظبي في ميناء الفجيرة، وكذلك قطاع الرحلات البحرية، حيث استعرض خطط موانئ أبوظبي الهادفة لتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال وتشييد بنى تحتية جديدة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الشامسي أن الاتفاقية التي تم توقعيها مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وتضمنت إنشاء محطة حاويات ثانية في ميناء خليفة، كوسكو أبوظبي، وأكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة، ستدعم جهود أبوظبي الرامية أن تكون مركزاً إقليمياً لمناولة الحاويات، وتمنح العملاء منافع عديدة من بينها الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية وتخفيض تكاليف الشحن البحري والحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وقال الشامسي: «بعد توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ البحرية لبناء محطة حاويات ثانية في ميناء خليفة، كوسكو أبوظبي، باتت أبوظبي أحد أبرز المساهمين في مبادرة الحزام والطريق. وإلى جانب ذلك، أسهمت هذه الاتفاقية في جذب العديد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات، حيث وقعت شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع موانئ أبوظبي لتطوير مجمع التعاون الصناعي الصيني الإماراتي بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، وذلك على مساحة 2.2 كيلومتر مربع وباستثمارات بلغت 1.1 مليار دولار».

وأشار الشامسي إلى أهمية ميناء الفجيرة في تعزيز الخدمات والأنشطة المقدمة في ميناء خليفة وميناء زايد عبر توفير خيارات أكثر للعملاء على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وإعادة تصدير البضائع الواصلة إلى ميناء خليفة والهند وباكستان وشرق أفريقيا، فضلاً عن استلام البضائع العامة للعملاء في مناطق الدولة الشمالية عن طريق هذا الميناء الحيوي.

ومن جانبه، قال مارك-أندريه دو بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى مجموعة أكسفورد للأعمال، إن المقابلة مع الشامسي عرّفت المشاهدين على ما تبذله موانئ أبوظبي في تعزيز مكانة موانئ أبوظبي ودعم جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة وفقاً لرؤية أبوظبي 2030.