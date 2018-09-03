تطوير عمليات «ريم مول» حسب الخطة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة الفروانية للتطوير العقاري، والتي تتولى أعمال تطوير مشروع «ريم مول»، وجهة التجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه الجديدة والمتميزة في أبوظبي، عن أن عمليات تطوير وإنشاء المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار أميركي تسير حسب الخطة الموضوعة للمشروع وأهداف البناء والتمويل.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية للمجمّع أواخر عام 2017، في حين تم وضع حجر الأساس في وقت سابق من هذا العام. وخلال أغسطس 2018، أعلنت شركة الفروانية للتطوير العقاري أنها نصبت أكثر من أربع عشرة رافعة بناء برجية ضمن موقع المشروع، وتم صب أكثر من 120 ألف متر مكعب من الهياكل الخرسانية، حيث وصلت بعض الأقسام الآن إلى المستوى الرابع.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة الفروانية للتطوير العقاري: «نحن مسرورون جداً بما حققناه حتى الآن، وبأن مشروع «ريم مول» يمضي قدماً بهذه الوتيرة المنسجمة مع جدول أعمالنا. فبعد انطلاق أعمال المشروع أواخر عام 2017، ومع فريق من 4000 عامل في الموقع».