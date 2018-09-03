ماج للتطوير تبيع 600 وحدة سكنية من مشروعها «ماج آي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن نجاح مبيعاتها لمشروع «ماج آي» البالغة كلفته 4.7 مليارات درهم ، حيث تم بيع 600 وحدة سكنية تشمل استوديوهات ووحدات تاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 400 مليون درهم.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «يسعدنا تسجيل اهتمام متزايد من قبل العملاء إزاء «ماج آي»، مشروعنا السكني المتميز في منطقة ميدان بدبي. وبفضل موقعه الفريد بالقرب من داون تاون دبي، ومطار دبي الدولي، ومضمار ميدان، يوفر هذا المشروع للمستثمرين والمقيمين فيه قيمة عالية جداً.