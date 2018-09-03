رأس الخيمة العقارية تعيد تصميم جزيرة «الحياة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإمارات والمتميزة في قطاع تشييد البنى التحتية السياحية، عن تعاونها مع شركة التصميم المعماري البريطانية العالمية «آر إم جيه إم»، لتصميم منشآت ترفيهية فريدة في الهواء الطلق على جزيرة الحياة الواقعة في ميناء العرب برأس الخيمة، وتحويلها إلى وجهة سياحية مثالية للزيارة والإقامة.

ويُتوقع أن يستقطب المشروع عدداً كبيراً من السيّاح إلى رأس الخيمة، كونها تمثل ملاذاً للعطلات الأسبوعية، ولا سيما أن تصميم المشروع جاء بهدف تلبية المتطلبات العصرية الراهنة من عناصر ترفيهية ومسطحات خضراء وحدائق، ومتاجر، ومطاعم ومقاه. وتُقدم الوجهة الشاطئية الجديدة، تجربة فريدة تُشجع الزوار على قضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق على الشاطئ.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: «تُعتبر رأس الخيمة السوق السياحية الأسرع نمواً في الإمارات، ويُمثل هذا المشروع إلى جانب إطلاق فندقي انتركونتيننتال وآنانتارا إضافة مهمة إلى باقة العروض التي تُقدمها رأس الخيمة لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية في الدولة، ويسعدنا الإعلان عن هذا المشروع الذي سيكون حافلاً بالمفاجآت». وأشار القاضي إلى تميز شركة «آر إم جيه إم» في مجال الهندسة المعمارية، وفي وضع التصاميم الشمولية والتصميم الداخلي عالمياً. وأضاف: «نحن على ثقة بقدرة شركة آر إم جيه إم على تصميم وجهة عصرية نوعية ومميزة للسيّاح القادمين إلى الإمارة».

وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد كشفت عن تسجيل نمو بنسبة 14% في أعداد زوار الإمارة من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2018، وتوقعت الهيئة أن تستقبل رأس الخيمة أكثر من مليون سائح مع نهاية العام الجاري، وسط خطط لاستقطاب 3 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2025.

من جانبه، قال سوتيرس تسولوس، رئيس قسم التصميم المعماري في شركة «آر إم جيه إم»: «يسرنا العمل مع شركة رأس الخيمة العقارية على تصميم هذه الوجهة السياحية والترفيهية البارزة، وخاصة أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى منح السيّاح شعوراً بالطبيعة. وبفضل نهج التصميم الذي تتبعه آر إم جيه إم والمبادئ التي ترتكز عليها، ستُسهم المناطق العامة في تعزيز الحياة اليومية».

وتُمثل جزيرة الحياة، مشروع تطوير متكاملاً ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 6 ملايين قدم مربعة، وهي إحدى الجزيرتين اللتين يتكون منهما ميناء العرب، الوجهة المائية في رأس الخيمة التي تقع وسط الطبيعة، والأراضي الرطبة، والشواطئ البكر.