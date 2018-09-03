519 مليون درهم تصرّفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 519 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 110 مبايعات بقيمة 180 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 67 مليون درهم، و96 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 339 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 308 ملايين درهم، و26 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 250 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم. دبي - البيان