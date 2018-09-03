«فالكن سيتي أوف وندورز» توسّع حضورها العالمي عبر مبادرة «الحزام والطريق»

تشارك «فالكن سيتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سيتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في دبي، في معرض دبي العقاري في شنغهاي الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مشروعها العقاري الجديد. وأعلنت «فالكن سيتي أوف وندورز»، خلال هذا الحدث، عن مشروع «المجمع الشرقي»، وهو مجموعة من الفلل الفسيحة بـ5 و6 غرف نوم.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سيتي أوف وندورز»: تماشياً مع مبادرة «الحزام والطريق»، تشهد العلاقات الثنائية بين الصين ودبي نمواً متواصلاً على مر السنين، حيث شهدت المنطقة استثمارات إجمالية بلغت 14 مليار درهم من جانب المستثمرين الصينيين منذ العام 2002. ونحن على ثقة من أن مشروعنا الجديد «المجمع الشرقي» الذي يضم مجموعة من الفلل الفسيحة بـ5 و6 غرف نوم، سيشكل فرصة استثمارية كبيرة، ويعمل على استقطاب الراغبين باقتناء منزل ثانٍ في دبي.

ومع تنامي الاهتمام العالمي بالقطاع العقاري في الإمارة، بات معرض دبي العقاري يشكل منصة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مربحة. حيث يناقش سالم الموسى خلال هذا الحدث، الذي يستمر لثلاثة أيام، المزايا الفريدة التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للاستثمار العقاري. شنغهاي - البيان