519 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 519 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 110 مبايعات بقيمة 180 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 67 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى .

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 339 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 308 ملايين درهم و 26 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 250 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم .

