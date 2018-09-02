50 فعالية يحتضنها «دبي التجاري» في 4 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي 50 فعالية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري. ويشهد الشهر الجاري بداية موسم المعارض مع انطلاق كل من معرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام ومعرض المتاجر الذكية في 4 سبتمبر.

وتضم أجندة الفعاليات لشهر سبتمبر عدداً من المعارض التجارية المتخصصة تشمل معرض الفنادق ومعرض إندكس بالإضافة إلى معرض إدارة المرافق ومعرض الترفيه وغيرها.

«سيتي سكيب»

ويحفل شهر أكتوبر بعدد من المعارض المهمة يأتي في مقدمتها معرض ومؤتمر سيتي سكيب الذي يحظى بشهرة واسعة كأكبر وأهم فعالية متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة، حيث يأتي الحدث دائماً بمجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات المتكاملة والشقق السكنية والمنازل والأبنية والفنادق والمقرات التجارية ومساحات التجزئة داخل المدن، وغيرها. وخلال دورة العام الماضي، شغل المعرض مساحة 9 قاعات، وشارك به نحو 276 عارضاً من 25 دولة، وسجل 38000 زائر ومبيعات بنحو 870 مليون درهم خلال أيامه الثلاثة.

«جيتكس شوبر»

فيما ينطلق معرض جيتكس شوبر - دورة الخريف في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، ويجمع أكبر تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامات التجارية العالمية في المنطقة، كجزء من فعالية واحدة كبيرة.

ويمكن للمستهلكين توقّع آلاف العروض الخاصة، وعروض الباقات، والتنزيلات المفاجئة كل ساعة، والتي تقدّمها أكثر من 60 شركة عارضة، بما في ذلك أقوى تجار التجزئة الإقليميين مثل إٍماكس، وجاكيز، وجامبو، وبلج إنز، وشرف دي جي.

وسوف يشارك في الحدث أسماء عالمية من بين 150 علامة تجارية معروفة مثل آيسر، وأسوس، وأبل، وكانون، ودل، وإتش بي، وهايسنس، وهواوي، وإل جي، ولينوفو، ونيكون، وميكروسوفت، وسامسونج، وسوني، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

وكان من بين المنتجات التي حققت أعلى مبيعات في المعرض في خريف عام 2017: الهواتف الذكية والهواتف المحمولة، وشاشات التلفزيون الكبيرة عالية الجودة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومن قطاعات المنتجات الجديدة التي يتواصل نموها: تقنيات الأطفال، والصحة والعناية بالصحة، وأجهزة المنازل الذكية.

وقد ذكر 78% من زوار دورة المعرض في عام 2017 أنهم قاموا بتأجيل مشترياتهم، وفضلوا شراء الإلكترونيات من المعرض بدلاً من الإنترنت. يعدّ معرض جيتكس شوبر فعالية ناجحة وفعّالة للغاية بالنسبة لتجار التجزئة والعلامات التجارية، ويهدف المعرض إلى دفع مبيعاتهم وحصتهم السوقية دفعة قوية.

«جيتكس للتقنية»

وفي الفترة من 14 لغاية 18 أكتوبر 2018 يعود أسبوع جيتكس للتقنية لعرض تجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمي. ويضع أسبوع جيتكس للتقنية، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في المنطقة وخارجها. ويحظى المعرض بشهرة كبيرة بين المتخصصين الرقميين، وعشاق تقنية المعلومات ورواد التقنية والمستقبليين ورؤساء الشركات على حد سواء.

ومع توقعات بوصول حجم الإنفاق في قطاع التقنية إلى مليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، فليس من المفاجئ أن يجذب أسبوع جيتكس للتقنية مثل هذا الاهتمام المطلق. وقد حضر دورة المعرض التي أقيمت في العام السابق 147133 زائراً، وقد أبهرهم التنوع الشديد وحجم الابتكارات التي تستشرف المستقبل التي يعرضها 4473 عارضاً من 97 دولة.

وسيعمل المعرض في دورته المقبلة على تسليط الضوء على أربعة قطاعات هي المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي. كما سيعرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل المقبل في البنية التحتية، ليجلب للمقدمة الخطوات المتخذة في التقنية التحولية، وكل ما هو متعلق بالصناعة الثورية 4.0.

«ويتكس»

وفي 23 أكتوبر تنطلق فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس» الذي يعتبر أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في المنطقة، ويسلط المعرض الضوء على التنمية المستدامة وتسريع عملية التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم.

وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعُرِفَ بريادته في هذه الصناعة، كما يُعدّ المعرض منصة رئيسية تجمع العارضين الدوليين، والمتخصصين، وصنّاع القرار، والمستثمرين المهتمين بالوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية والنووية.

وقد نما معرض ويتكس عاماً بعد عام جاذباً مزيداً من الرعاة، والشركاء والخبراء والمنظمات الحكومية، وقد شارك في دورة العام الماضي أكثر من 1.950 عارضاً، وزاره ما يزيد على 24500 زائر من 47 دولة، وشارك في رعايته 67 راعياً. وسوف تقام الدورة التاسعة عشرة من معرض ويتكس، تحت شعار «في مقدمة الاستدامة».

«الخمسة الكبار»

ويتصدر معرض الخمسة الكبار أجندة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر نوفمبر، حيث يعد أكبر معرض للتشييد والبناء، إذ يجمع المنتجات والموردين والمشترين الرئيسيين تحت سقف واحد على مدار أربعة أيام من التواصل المكثف. وقد حقق المعرض العام الماضي أعلى معدلات في عدد العارضين، حيث بلغ عددهم 2856 شركة عارضة يمثلون 59 دولة، واجتذب رقماً قياسياً من الزوار بلغ 78579 زائراً.

ويُقام المعرض في الفترة من 26 - 29 نوفمبر، متيحاً للزوار مرة أخرى، إيجاد منتجات من خدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، والسباكة، والتصميم الداخلي للمباني والتشطيبات، وأعمال البناء الخاصة، وأدوات ومستلزمات البناء، وتقنيات التصميم والبناء الذكية. وسوف يتم تقسيم المعرض مرة أخرى هذا العام إلى قطاعات متخصصة، ما يسهّل الأمر أكثر على العارضين والمشترين لعقد الصفقات، وتحديد الفرص، والاستفادة من زيارتهم، وإدارتها بشكل جيد.

«جلفود»

وفي 6 نوفمبر تنطلق فعاليات معرض جلفود للتصنيع لغاية 8 نوفمبر، ويُمثّل المعرض منصّة تجمع صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة والعالم على مدار ثلاثة أيام حافلة ويُقدّم حلولاً لكل جوانب سلسلة توريد الأغذية والمشروبات، وتضم القطاعات الرئيسية المكونّات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلسلة التوريد، والأتمتة، والتحكم.

وقد رحبت دورة المعرض عام 2017 بأكثر من 35000 زائر، حيث قامت 1600 شركة من 60 دولة، بعرض الآلاف من حلول الإنتاج العملية، كما تم تسليط الضوء على التقنيات الجديدة والابتكارات وأفضل المكونات والتحديات التي تواجه الصناعة، وحلول تحسين مخرجات الإنتاج. وتضمن أجندة الفعاليات في شهر ديسمبر المعرض والملتقى الدولي لحقوق الامتياز ومعرض المنتجات الصينية ومعرض الورق بيبر أريبيا وغيرها.

قمة.

بالتزامن مع فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس)، تُقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها في 24 أكتوبر لمناقشة أحدث التقنيات الثورية كموارد الطاقة البديلة والفعّالة، واستقطبت الدورة الماضية للحدث أكثر من 3000 مشاركة وحملت شعار الدفع بالابتكار، وريادة التغيير.

