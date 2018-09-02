انتعاش التسوق الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد تقرير حديث بأن 61% من المتسوقين عبر شبكة الإنترنت في دولة الإمارات قد اشتروا بضائع ومنتجات من مواقع شبكية أجنبية.

وتضمن تقرير صدر بصفة مشتركة عن موقع «باي بال» الشبكي الأميركي المتخصص في خدمات تمويل الأموال عبر الإنترنت، وشركة «أبسوس» الفرنسية المتخصصة في أبحاث السوق، رصداً لعادات التسوق الشبكي المحلية والعالمية لدى 34.000 شخص يعيشون في 31 دولة. وكشف التقرير أن الإنفاق في الشراء عبر الإنترنت يشهد نمواً متزايداً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 36 مليار درهم (9.8 مليارات دولار).

كما بيّن التقرير أن 81% من البالغين في الإمارات قد تسوّقوا عبر الإنترنت خلال عام 2017، بنمو 68% بالمقارنة مع 2016.