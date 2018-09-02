أبوظبي وجهة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات السياحية والتجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، مصطفى صقر، إن أبوظبي أصبحت وجهة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات السياحية والتجارية من مختلف أنحاء العالم بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات الراقية التي تقدمها للمستثمرين.

وأضاف في بيان صحافي أمس: «علينا أن ننظر إلى مدينة أبوظبي بوصفها وجهة سياحية وتجارية، فهي تتمتع بكافة المرافق والوسائل اللازمة، ابتداءً من وسائل النقل، وخدمات المطار، والتقنيات الحديثة، وإمكانية الوصول لمختلف بقاع العالم، وعلينا التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة كإحدى الأولويات إلى جانب السياحة».

وذكر أن فندق سانت ريجيس أبوظبي الذي يشتهر بمرافقه التي تجمع ما بين الرقي والفخامة، وخدماته التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة، وأجوائه المناسبة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه على حد سواء؛ يعتبر أحد المعالم المعمارية البارزة في مدينة أبوظبي.

وأضاف قائلا: «لقد احتفل الفندق مؤخرًا بمرور خمس سنوات على تأسيسه بالعاصمة، إلا أنه تمكن من بناء سمعة طيبة كأحد أفضل المنشآت من نوعه في المدينة خلال فترة قصيرة، ما جعله الخيار الأمثل للضيوف الراغبين بالحصول على تجربة إقامة فاخرة ومميزة». واختتم تصريحه قائلًا: «لقد أدت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة دورًا هامًا في مجال تنمية السياحة في الدولة.

وقد نجحت في استقطاب السياح من كافة أنحاء العالم من خلال فهمها العميق لرؤى المدينة وفنادقها. بالإضافة إلى عملها بشكل حثيث مع شركة الاتحاد للطيران، والعمل على العديد من الاستراتيجيات والمشاريع قيد التنفيذ، ولا ننسى استقطابها لوسائل الإعلام العالمية، وهو أمر في غاية الأهمية لإبقاء مدينة أبوظبي على تواصل مستمر مع العالم».