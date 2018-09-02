65 % نمو الحسابات في «دبي المالي» خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 12.010 حساب جديد خلال 8 أشهر الأولى بزيادة 65% مقارنة بنحو 7285 حساباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال أغسطس الماضي نحو 506 حسابات مقارنة بنحو 780 حساباً خلال أغسطس 2017، مع استمرار شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة» في استحواذها على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة.

واستحوذت «الإمارات الإسلامية للوساطة» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 64 حساباً تليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 46 حساباً جديداً، ثم«المجموعة المالية هيرميس» بواقع 45 حساباً و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» بواقع 31 حساباً، و«مينا كورب» 30 حساباً.

ولم تضف شركات «أوراق الإسلامية» و«نعيم» و«الظفرة» و«الهدف» و«الفجيرة» و«موارد» و«مركز وافي» أي حسابات جديدة خلال أغسطس الماضي.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 43 شركة أكثر من 53.06 ألف صفقة الشهر الماضي من خلال التداول على 3.4 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 4.98 مليارات درهم مقابل 122.3 ألف صفقة من خلال تداول 7.33 مليارات سهم بقيمة 10.9 مليارات درهم في أغسطس 2017.