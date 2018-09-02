شركات إماراتية تشارك في «بيوتي ورلد السعودية 2018»

المصدر: دبي، جدة - البيان

قال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، التي تنظم معرض «بيوتي ورلد الشرق الأوسط» في دبي، إن أكثر من 90 % من المساحة المتاحة في «بيوتي ورلد السعودية 2018» تم حجزها بالفعل. وإن هناك مشاركة جيدة من الشركات الإماراتية والدولية في الحدث.

وتنطلق بمركز جدة للمنتديات فعاليات النسخة الافتتاحية من معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد السعودية 2018»، حيث يسارع الموردون العالميون لمنتجات التجميل واللياقة البدنية لحجز آخر مساحات المعرض المتاحة.

ويقام حدث الأيام الثلاثة في دورته الأولى، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط بالاشتراك مع شركة الحارثي للمعارض من السعودية في الفترة من 14 - 16 أكتوبر 2018 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويشارك أكثر من 120 عارضاً من جميع أنحاء العالم في المعرض التجاري المتخصص لمستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، العناية بالشعر، مستلزمات الصالونات والعطور بالمملكة، حيث يتأهبون للترحيب بآلاف الشارين التجاريين ومحترفي التجميل السعوديين.

وأضاف باولس: «إن الحماس الشديد الذي تبديه أبرز العلامات الدولية، بهدف تعزيز حضورها في سوق التجميل واللياقة البدنية الأكبر في الشرق الأوسط أمر مفهوم. من المتوقع أن تنمو قيمة تجارة التجزئة لسوق التجميل والعناية الشخصية في السعودية من 5.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 6.9 مليار دولار في عام 2021، ما يجعلها سوقاً رئيساً للنمو.

وتابع: «إن نجاح بيوتي ورلد في الشرق الأوسط على مر السنين في توفير منصة فعالة لتطوير الأعمال وتبادل المعرفة يعد أيضاً عاملاً رئيساً وراء الحماس الشديد لقدوم علامة بيوتي ورلد لأول مرة إلى المملكة».

وسيغطي بيوتي ورلد السعودية 2018 خمس مجموعات للمنتجات هي العطور، مستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، العناية بالشعر والأظافر ولوازم الصالونات، الماكينات، التغليف والمواد الخام، والرعاية الشخصية والنظافة الخاصة.

وتبرز الإثارة التي تحيط بالحدث الافتتاحي بمشاركة 16 شريك إطلاق، مثل شركات فيرمينتش، سيمرايز، إنترناشيونال فلافور & فراغرانس (IFF)، نزيه جروب، صوايا الدولية، عطور الحرمين، ماي بيرفيومز، Identiscents، نيو بيرفيومز، بيرامال جروب، كريتف بيوتي سورس، عود العنفر، يونيتراد، بيوتي كار كومباني، سما فارما، وForever 52 make up.