«أراضي دبي» تكفل عدم إساءة استخدام خدمة تسجيل عقد الإيجار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحقيق نقلة نوعية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها لمتعامليها، خاصة الجوانب المتعلقة بتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين والتطوير المستمر لهذه الإجراءات من خلال خدمة إيجاري.

ونظرًا لأهمية خدمة تسجيل عقد الإيجار، وارتباطها بالخدمات الحكومية الأخرى، تضع الدائرة النظم الكفيلة للحد من استغلال هذه الخدمة، أو إساءة استخدامها لأي غرض كان، حيث سعت للربط مع الدوائر الأخرى، وتبادل البيانات للحد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض المتعاملين أو شركات تخليص المعاملات التي تروج عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. التي تزعم امتلاكها المقدرة على توفير عقود إيجار يتم تسجيلها بصورة مؤقتة وبطريقة غير صحيحة، لاستخدامها في الحصول على خدمات الجهات الحكومية الأخرى، عبر الخدمات الإلكترونية، وإيهام المتعاملين بصحة الإجراءات، والتوفير عليهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الخدمة التي يطلبها المتعامل، وبالتالي الحصول على مبالغ مالية بصورة غير قانونية.

ونوه حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن مسؤولية هذه التجاوزات تقع على المتعامل الذي استخدم هذه العقود المزورة، الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون، نظرًا لعدم إحساسه بالمسؤولية، وإساءة استغلال الخدمات الحكومية، وتقديم مستندات مزورة وغير صحيحة، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية أتاح سهولة اكتشاف هذه الممارسات، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة وتحويلهم للقضاء.

وقال المدحاني: أصبح بإمكان المتعامل إنجاز العديد من معاملاته لدى مختلف الدوائر، بمجرد تسجيل عقد الإيجار في نظام إيجاري، أو التطبيق الذكي لهذه الخدمة، من دون الحاجة لمراجعة هذه الدوائر وتقديم الطلب والمستندات مرة أخرى.

وأضاف: تم توفير عدة قنوات لتسجيل عقود الإيجار، بما في ذلك شركات تأجير وإدارة العقارات التي تغطي جميع العقارات المدارة بواسطة هذه الشركات، وتطبيق إيجاري الذكي الذي يتماشى مع توجهات الحكومة للتحول الذكي للخدمات. ويعد أمناء الخدمات العقارية القناة التي تخدم فئة العقارات الفردية التي لا تدار بواسطة الشركات العقارية، حيث يقوم أحد أطراف العلاقة الإيجارية بزيارة هذه المراكز، و تقديم المستندات المطلوبة لتسجيل عقد الإيجار، بناء على تعهد بصحة هذه المستندات، على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال وجود ما يخالف ذلك.