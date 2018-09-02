إغلاق مؤقت لمركز خدمة المتعاملين في اقتصادية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إغلاق مؤقت لمركز خدمة المتعاملين بمقري مركز أبوظبي للأعمال في كل من أبوظبي والعين، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتحسين بهدف تطوير جودة خدمات التراخيص الاقتصادية كافة بما يحقق رضى المتعاملين والتميز في تقديم الخدمة.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن الدائرة سوف تستمر في تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية كافة بمركز خدمة المتعاملين في الطابق الأول من مبنيي الدائرة في كل من أبوظبي والعين بالوتيرة والتميز والجودة نفسها.

وأوضح أن «كاونترات» الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الطابق الأول من مبنى الدائرة في كل من أبوظبي والعين تم إلغاؤها واستبدالها بخدمات الدائرة، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات مركز أبوظبي للأعمال لكافة المتعاملين.

وحث محمد منيف المنصوري المتعاملين كافة على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على مدار الساعة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة لأعمال التحسين والتطوير لمقري مركز أبوظبي للأعمال في كل من أبوظبي والعين.

وأكد حرصه على عدم إرباك المتعاملين بأعمال التحسين والتطوير لمركز أبوظبي للأعمال في أبوظبي والعين بما يحقق رضاهم،وذلك من خلال تلقي أية ملاحظات أو شكاوى قد تنجم عن أي تعطيل لإنجاز معاملاتهم بالشكل المطلوب.