«إكسبريس»: دبي أكثر صداقة للسياح

ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن دبي تستعد لاستقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020، وهو العام المنتظر أن تستضيف فيه دبي الحدث المشهود وهو «دبي اكسبو 2020».

ونشرت الصحيفة مؤخراً عن انتعاش السياحة في دبي، وأفادت فيه بأن دبي تشهد حالياً زيادة مبهرة في أعداد السائحين المتدفقين عليها لزيارتها. وذكرت «إكسبريس» أن هذه الزيادة ستستمر خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل سعي دبي لأن تكون أكثر صداقة للسياح.

وأضافت «إكسبريس» أن هذه الزيادة تُعزَى بصفة أساسية إلى عاملين، وهما استضافة الفعاليات الكبرى مثل «دبي اكسبو 2020»؛ والمبادرات الحكومية الرامية إلى إنعاش السياحة في الإمارة.