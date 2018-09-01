فرص واعدة في سوق مواد البناء

المصدر: دبي - بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أكدت دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن سوق مواد البناء مساهم مهم في قطاع التشييد في الإمارات، وأوضحت أن هذه السوق تضم شركات لتصنيع الأسمنت وموردين ومصدرين تمثل فرصاً محتملة ضمن سلسلة قيمة مواد البناء بدءاً من الإنتاج وانتهاءً بالتصدير وإعادة التصدير. ولفتت إلى أن منتجات مهمة يمكن تصديرها تشمل الأسلاك مثل أسلاك النحاس وأسلاك عازلة وهياكل من الحديد والصلب. يمكن تصدير هذه المواد وغيرها لتلبية الطلب المتنامي لأنشطة البناء في اقتصادات آسيا وأفريقيا.



26 مليار درهم



صادرات الدولة من مواد البناء خلال العام الماضي



10 مليارات درهم



إعادة تصدير مواد البناء من الدولة في 2017



68 مليار درهم



واردات الدولة من مواد البناء خلال العام الماضي



إجمالي تجارة الدولة



الواردات

الصادرات

إعادة التصدير

66%

25%

9%



أهم مصادر الواردات



شملت قائمة الدول الرئيسية التي استوردت منها الإمارات مواد البناء في 2017: الصين، الهند، عمان والسعودية.



أبرز وجهات التصدير



تتضمن وجهات صادرات الدولة من مواد البناء خلال العام الماضي كلاً من عمان، الهند، السعودية والولايات المتحدة



132 مليار درهم



قيمة قطاع البناء في الدولة بحسب (بزنيس مونيتر إنترناشيونال)



63 %



حصة المشاريع الإنشائية التجارية من قيمة سوق مواد البناء