المحافظ والمؤسسات تؤكد ثقتها في الأسهم المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت المؤسسات والمستثمرون الأجانب والمحافظ الاستثمارية ثقتها في أسواق الأسهم المحلية حيث تواصلت تعاملاتهم النشطة الشهر الماضي مع اتجاهها نحو الشراء لاقتناص الفرص وتحقيق أفضل الصفقات.

وبلغ إجمالي تداولات الأجانب والمؤسسات في أسواق الأسهم المحلية بيعاً وشراء في أغسطس نحو 11.18 مليار درهم بواقع 5.73 مليارات درهم مشتريات و5.45 مليارات مبيعات بصافي شراء 280 مليون درهم

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي» وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في أغسطس نحو 2.33 مليار درهم منها 306.7 ملايين للعرب و231 مليوناً للخليجيين و1.8 مليار لغير العرب. ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مشتريات بنحو 940 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 1.047 مليار بصاف بيعي 107.56 ملايين.

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 1.39 مليار درهم مقابل مبيعات 1.04 مليار بصاف شرائي 350 مليوناً.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء قليلا الشهر الماضي بصافي استثمار 40 مليون درهم بمشتريات 3.4 مليارات مقابل 3.36 مليارات للمبيعات.

واتجهت تعاملات المواطنين بالسوقين خلال أغسطس نحو البيع بصافي استثمار 240 مليون درهم بعد تحقيق مبيعات 2.89 مليار مقابل مشتريات بنحو 2.65 مليار. ورجح خبراء ومحللون تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في الأسواق المحلية خلال سبتمبر الجاري مع عودة مجتمع الأعمال بالدولة وعودة تركيز المحافظ على الأسهم القيادية التي وصلت لمستويات سعرية مغرية وحققت أداءً تشغيلياً جيداً.